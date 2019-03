Fidel Rueda exclama que se vaya "Cada Quien Por Donde Vino”

Indudablemente Fidel Rueda, el pionero del norteño banda, se sigue cotizando bien en el ambiente musical por todo lo que a través de su música ofrece, temas que se han quedado en la memoria colectiva de los amantes del norteño banda a quien ahora presume un tema como “Cada Quien Por Donde Vino”.

“Es mejor bajar la guardia, al mentado cuento de hadas ya no le encuentro sentido, te la llevas amargada te gusta pelear por nada y conseguiste tu objetivo, de plano no te soporto y no digas que te importo porque ya no me la trago, aquí se termina todo…” se escucha en parte del nuevo sencillo.

“Cada Quien Por Donde Vino” forma parte del álbum “Se Cotiza Bien”, cuyos temas están llevando al interprete a recorrer diversos escenarios del territorio mexicano en donde su música cuenta con gran aceptación.

Fidel Rueda busca en sus propuestas aportar algo diferente, su sello es el acordeón pero en complicidad con la tuba logran una propuesta que lo ha mantenido en el gusto del público por más de una década, logrando con ello cristalizar su sueño de éxito, experiencia con la que se siente pleno y feliz.

Por lo pronto te invitamos a seguirlo a través de sus redes sociales y entérate de todo lo que realiza. Asimismo, no olvides que ya puedes solicitar “Cada Quien Por Donde Vino” a tu estación de radio predilecta. Facebook: Fidel Rueda, Instagram: @fidelruedaoficial, Twitter: @Cfidelrueda y Web: www.fidelrueda.com.mx

Ricardo D. Pat