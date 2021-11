Fichis, hermano de Yuya, habla de la muerte de sus bebés

Sergio Castrejo mejor conocido como Fichis regresa a redes sociales y habla de la muerte de sus bebés, agradece las muestras de cariño y del estado de salud de su esposa Paola Poulain.

El pasado lunes 8 de noviembre, el youtuber Fichis, hermano de Yuya y su esposa, la también influencer Paola Poulain, revelaron la pérdida de sus bebés con 27 semanas de gestación.

Días antes, Fichis informó que su esposa había sido hospitalizada de emergencia debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón, lo cual derivó en la lamentable pérdida.

Las complicaciones en la salud de Poulain obligaron a los médicos a someterla a cesárea de emergencia. Tras ello, la también influencer permaneció en terapia intensiva; y los bebés, en estado de gravedad.

Varios días pasaron y el youtuber Fichis mantuvo informados a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su esposa, de manera sorpresiva, compartió en sus redes sociales la lamentable pérdida de sus hijos.

“Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos"

"Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente”, escribió.

Fichis habla de sus gemelos

El youtuber rompe el silencio y agradece las muestras de cariño

Tras varios días “desaparecido” de sus cuentas oficiales, Fichis reapareció para romper el silencio y dar a conocer sus sentimientos por el luto que atraviesa.

Por medio de algunas historias de Instagram, el hermano de la youtuber Yuya quien también reacciona a la muerte de sus sobrinos, agradeció a las personas las muestras de cariño que le han presentado y reconoció el trabajo de los médicos por intentar salvar a sus pequeños recién nacidos.

“Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer a todos los médicos, las enfermeras , a la gente que se portó bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies”.

“La neta hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho”, señaló el influencer, quien estaba frente al hospital donde se encuentra internada su pareja.

Fichis y Pao

Fichis y Pao sufren la muerte de sus bebés

Finalmente, entre lágrimas y suspiros, otorgó detalles sobre el estado de salud de su esposa y youtuber Pao Poulain, quien está a punto de abandonar el hospital después de pasar momentos complicados.

“Ya mañana dan de alta a Pao. Nos toca mucho tiempo para sanar, nos tocan momentos bien perros, pero vamos a darle con todo. Gracias por estar en todo este camino. Los quiero mucho”, sentenció Fichis.

Quien también se sumó a los mensajes de pésame fue la youtuber Yuya, a pesar de no mantener la mejor relación con su cuñada.

Con esta inesperada reacción, la youtuber dejó de lado sus supuestas diferencias y subió una imagen en sus historias temporales en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje:

“De alguna forma, en algún momento, en algún lugar o quizá en otra vida, nos volveremos a encontrar”.

Horas más tardes compartió otra historia temporal dedicada a los bebés, una imagen con el fondo azul y unas nubes moradas acompañadas de una luna junto a dos estrellas en representación a los bebés y el cielo.

Finalmente, la madre de los creadores de contenido, Maribel Castañeda, también compartió una corta, pero tierna dedicatoria a sus nietos fallecidos para recordarlos por siempre. “En un lugar más allá del bien y del mal me reuniré con ustedes”, redactó.

Los seguidores de Fichis y Pao no han dejado de mandarle mensajes de amor y apoyo ante la muerte de sus bebés.

