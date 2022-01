Fezco de Euphoria reveló que su personaje moría en la primera temporada

El traficante de drogas, protegonista de Euphoria, Fezco, se ha convertido en un favorito de los fanáticos, pero el actor que lo interpreta, Angus Cloud, ha revelado que Fez originalmente ni siquiera iba a llegar a la segunda temporada.

La segunda temporada del drama de HBO comienza con un episodio centrado en Fez, en el que los espectadores aprenden más sobre la historia de fondo del personaje, pero Cloud le dijo a la prensa que el tan esperado episodio podría no haber sucedido si el programa se hubiera apegado a su plan original.

"Estaba súper emocionado. Leyendo ese guión, estaba seguro", dijo sobre el estreno de la temporada centrado en Fez, antes de soltar la noticia de que casi nunca salió a la luz porque "Se suponía que iba a morir en la temporada 1".

Fezco moriría en la primera temporada

Profundizando en la impactante noticia, dijo: "Aparentemente, debido a que me echaron de la calle, supongo que el personaje de Fezco [nunca tuvo la intención de quedarse]. Ni siquiera sé cómo [tenía la intención de morir]. Nunca vi ese guión, nadie me lo dijo.

"Fue un día, cuando estábamos filmando el piloto, que creo que Jacob [Elordi, quien interpreta a Nate Jacobs] me dijo: 'Oh, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje se muere [imita que le disparan]. Y sí, nunca terminó sucediendo.

"Creo que les gustó lo que hice y decidieron mantenerme con vida y dejarme rockear. No sé cómo me fue, pero con suerte me habría ido como un G".

Angus Cloud habló de Fezco en la segunda temporada

El famoso Cloud también prometió que los fanáticos pueden esperar ver un lado más suave de Fez en la nueva temporada, y explicó que ver sus antecedentes hará que sus acciones parezcan mucho más comprensibles.

"Estoy emocionado de que todos ustedes vean cómo sale un poco de su caparazón duro y expone su lado más suave", dijo.

"Ves un poco de su inocencia y ves que ha sido forzado a esta vida".

"Todavía es un niño como todos los demás. Puede que sea un año mayor, pero tuvo que actuar como un adulto desde tan joven. Pero su niño interior todavía está ahí y puedes verlo salir un poco".

La estrella agregó que jugar en un lado un poco menos duro de Fez ha sido un alivio bienvenido para él, diciendo que ha recibido con agrado una ligera reducción en la "intensidad".

"Es agradable, porque no soy el tipo más serio en la vida real, pero en el programa no suelo sonreír", dijo.

"Así que fue agradable poder dejar de fruncir el ceño. Al final de un largo día de llevar la cara seria y enojada, es agradable relajarse con esa intensidad".

¿Cuándo se estrena el capítulo 4 de Euphoria?

El cuarto episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, se estrenará este domingo 30 de enero de 2022 en HBO Max. Cada domingo saldrá un nuevo capítulo de la serie creada por Sam Levinson.

