Fey es agredida en redes sociales por opinar sobre las elecciones

A pesar de que miles de de mexicanos han salido a votar para elegir al próximo Presidente de la República Mexicana, todavía Fey sigue siendo comidilla en redes sociales.

Y es que hace unas horas compartió un video, en el que dio su punto de vista y pidió a la gente que hicieran un voto dividido para darle oportunidad a más partidos.

“Es my importante para todo que votemos y no importan por quién lo vayas a hacer. Pero recuerda votar por un partido como presidente y por otro en los diputados”, dijo la intérprete de “Media naranja”, quien puntualizó que no debe quedar el poder a manos de un sólo partido.

De manera inmediata sus seguidores se le fueron a la yugular y expresaron su sentir, pues aseguraron algunos que no sabe del tema.

“No mi Fey bonita, vamos votando parejo, de otra forma los mimos corruptos de siempre impedirán el cambio desde el Congreso”, “Si te rentas no seas hipócrita”, fueron algunos comentarios que recibió.

Hola chicos les comparto lo que pienso porque este Domingo sera un dia muy importante para todos los Mexicanos ... Asi que ... A pensarlo bien y a dividir el voto ������������ pic.twitter.com/UXQwhaD2yf — Fey (@officialfey) 29 de junio de 2018