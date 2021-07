Festival de Cannes: Actores palestinos boicotean evento este error

El festival de Cannes 2021 en su edición 74 se está llevando a cabo desde el 6 de julio en medio de eventos polémicos, el más reciente se registró por parte de un grupo de actores palestinos que participaron en la película “Let It Be Morning”, quienes decidieron boicotear el festival más grande del cine.

De acuerdo al “Jerusalem Post” los actores de la película enviaron una carta a los organizadores del festival para manifestar su desacuerdo al etiquetado del filme, al mismo tiempo que boicotearon el festival.

El festival más grande del cine se llevará a cabo de manera presencial del martes 6 de julio al sábado 17 de julio en la ciudad francesa del mismo nombre en donde hasta el momento ha recibido a grandes celebridades del cine pese a la pandemia del COVID-19.

¿Qué manifiestan los actores palestinos?

Escena de la película "Let It Be Morning

De acuerdo al diario Jerusalem Post, los palestinos mostraron su desacuerdo luego que los organizadores etiquetaron al filme “Let It Be Morning” como película israelí sólo porque el director es residente de Israel.

Por lo que los actores le enviaron una carta a los organizadores del evento en donde expresaron: “Estamos honrados de que nuestro valioso amigo Eran Kolirin tuvo parte en la producción del filme. A su vez, es imposible para nosotros ignorar la incongruencia de describir el filme como película israelí en el festival”.

Tras el intento de los actores Alex Bakri, Cuna Süleyman y Selim Dav de boicotean el festival, el director israelí, Eran Kolirin, declaró a través de su cuenta de Facebook que aunque quería acudir al festival con estos actores, ya no lo hará, respetando su decisión.

¿Cuándo es el Festival de Cannes 2021?

La 74ª edición del Festival del Cine de Cannes se llevará a cabo este 2021 del 6 de julio al sábado 17 de julio en la ciudad francesa del mismo nombre siguiendo todos los protocolos sanitarios ante la pandemia del COVID-19.

En Festival de Cannes 2021 ha recibido a grandes celebridades entre ellas a la mexicana Arcelia Ramírez quien recibió 8 minutos de ovación por su actuación en "La Civil".

