Festival de Cannes 2021: Lista completa de ganadores

La 74a edición del Festival de Cannes llegó a su fin este sábado 17 de julio y con ello se ha revelado la lista de películas ganadoras. Tras ser cancelada la edición del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, los profesionales y expertos del séptimo arte tuvieron la oportunidad de disfrutar de las próximas obras maestras del mundo cinematográfico.

Tras dos semanas de actividades, el festival más importante de cine a nivel internacional realizó la ceremonia de premiación como parte de la clausura del evento. Sin embargo, destacó el hecho de que el italiano Marco Bellocchio fue honrado con la Palma de Oro Honoraria por su trayectoria como director y guionista.

Lista de ganadores Festival de Cannes 2021

La Palma de Oro es entregada a los trabajos más sobresalientes de la industria del cine, esto según el criterio del Festival de Cannes.

A continuación, La Verdad Noticias te presenta la lista completa de ganadores en la 74a edición del Festival de Cannes:

Palma de Oro

- Titane de Julia Ducournau

Premio del Jurado

- Ahed’s Knee de Nadav Lapid

- Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Mejor Director

- Leos Carox por Annette

Mejor Actor

-Caleb Landry Jones por Nitram

Mejor Actriz

- Renate Reinsve por The Worst Person in the World

Mejor Guión

- Hamaguchi Ryusuke y Takamasa Oe por Drive My Car

Cámara de Oro

- Murina de Antoneta Alamat Kusijanovic

Grand Prix

- A Hero de Asghar Farhadi

-Compartment No. 6 de Juho Kuosmanen

Palma de Oro Cortometraje

- Tian Xia Wu Ya de Tang Yi

Mención especial Cortometraje

- Céu de Agosto de Jasmin Tenucci

Palma de Oro Honoraria

- Marco Bellocchio

México, presente en el Festival de Cannes 2021

La Civil y Noche de Fuego obtuvieron el reconocimiento de los expertos del cine.

Para sorpresa de muchos, México logró ganar dos premios en este importante festival de manera indirecta. El primero llega gracias a la victoria de la cinta Memoria del cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, pues se sabe que el actor Daniel Gímenez Cacho forma parte del reparto, además de ser una coproducción nacional.

El otro filme en el cual México está involucrado en la parte de la coproducción es Annette, cuyo director es el cineasta francés Leos Carox. También se le otorgó aclamación a las cineastas mexicanas Teodora Mihai y Tatiana Huezo. Teodora recibió el Premio a la Valentía por La Civil, mientras que Tatiana obtuvo la Mención Especial por Noche de Fuego.

Fotografías: Redes Sociales