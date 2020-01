Festejan el cumpleaños de David Bowie con renovada versión de 'The Man Who Sold The World'

Este 8 de enero, el cantante británico David Bowie estaría cumpliendo 73 años, por lo que en honor al ‘Starman’, Parlophone Records acaba de anunciar que lanzarán un EP póstumo del cantante llamado ‘David Bowie Is It Any Wonder?’, que incluirá 6 pistas musicales inéditas y desconocidas que el cantante grabó en años anteriores antes de su muerte.

La primera canción de este EP ha salido este día para conmemorar los 73 años que estaría cumpliendo Bowie este día, de no ser por su fallecimiento el 10 de enero del 2016 a causa de un severo cáncer que padeció. El tema “The Man Who Sold The World” se ha estrenado este día en el canal oficial del cantante y ya ha obtenido miles de reproducciones.

“The Man Who Sold The World” que en algún momento interpretara en versión cover el fallecido cantante Kurt Cobain del grupo Nirvana, suena con unos arreglos musicales distintos a la versión original. También podemos escuchar la remasterización del clásico de David Bowie en su propia voz, justo como si aún se encontrara vivo.

Para la nueva versión del clásico musical de Bowie se recurrió a la sesión de 9 pistas que se encontraba en la producción Change Now Bowie, disco que fue lanzado para el cumpleaños número 50 del cantante, el 8 de enero de 1977.

DAVID BOWIE ‘REVIVE’ EN SU PROPIA VOZ

Las siguientes 5 pistas que componen el EP ‘David Bowie Is It Any Wonder?’ serán publicadas cada semana a partir del 17 de enero de este año. Además, la sesión completa del disco Change Now Bowie se convertirá en LP y CD para ser publicado, por lo que se tendrá acceso a él desde el 18 de abril en Record Store Day.

David Bowie podrá “regresar de la muerte” a través de su propia voz, por lo que los fans podrán escuchar nuevamente al intérprete de éxitos musicales como “Space Oddity”, “Under Pressure” y “Life on Mars?”.

