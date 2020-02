Festejan San Valentín con cosplay de Naruto y Hinata

Naruto es la serie anime basada en el manga de Masashi Kishimoto que se convirtió en uno de los más famosos de todos los tiempos, siendo creado en 1999 de inmediato se hizo popular en Japón, para más tarde tener su versión animada que sería distribuido por todo el mundo. De tal forma, es de esperar que en San Valentín muchos cosplayers quieran celebrarlo disfrazándose de sus personajes favoritos.

En esta ocasión, fue el protagonista llamado Naruto junto con su actual esposa Hinata los que fueron la sensación en Instagram al ser elegidos por una pareja para hacer su versión cosplay de ellos, lo que sin duda sacó muchos suspiros para los fanáticos de la serie.

El cosplay de Naruto y Hinata

Como se puede apreciar en la imagen, la cosplayer brasileña Lukki estuvo caracterizada de Naruto, mientras que la cosplayer Renata Melo fue Hinata, ambas con el característico traje de los personajes en la película “Naruto: The Last”, siendo el momento en la historia donde finalmente los personajes se unen como una pareja oficial en la serie.

De igual forma, Naruto y Hinata son una de las parejas más queridas en la serie anime, pues su romance no fue para nada sencillo, tomando en cuenta que el género de la historia por Masashi Kishimoto no se centra en el romance sino en la acción, pero esto no evitó que al final el protagonista tuviese un final feliz a lado de Hinata.

La pareja del famoso anime es llamada con las siglas “NaruHina” siendo la unión de los nombres de ambos Naruto y Hinata, quienes felizmente formaron una familia, siendo el actual protagonista de la nueva serie animada Boruto uno de sus hijos junto con la pequeña Himawari con el mismo color de cabello que tiene su madre.

