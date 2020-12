Fernando del Solar y el escándalo detrás de su DESPIDO en Televisa

Era 2018 cuando el público televidente se sorprendió al ver a Fernando del Solar como parte del elenco de conductores del programa ‘Hoy’, esto debido a que el presentador argentino había sido por muchos años la estrella de TV Azteca, la mayor competencia de Televisa.

Desafortunadamente y a tan solo tres meses de su integración al programa, Fernando del Solar anunciaba que dejaba la emisión matutina de Televisa, situación que causó gran escándalo en redes sociales a causa de los rumores que habían detrás de su salida, e incluso se dijo que había sido despedido.

Hoy, en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el conductor de 47 años reveló algunos detalles sobre su salida de Televisa y cómo su batalla contra el cáncer afectó su carrera artística, pues además de perder varios proyectos en televisión, algunos productores llegaron a desconfiar de él, a excepción de Magda Rodríguez.

"Cuando alguien pasa por lo que pasé yo y estás muy enfermo y pasas por una enfermedad terminal, lo que sentí en un principio era que los productores tenían miedo de contratarme '¿En qué situación estará Fer?, ¿Podrá rendirme?'", señaló Fernando del Solar.

¿Fernando del Solar vivió un infierno en Televisa?

Fernando del Solar asegura que su salida de 'Hoy' se debió a que no pudo tener buena química con sus compañeros.

Por otro lado, Fernando del Solar mencionó que una de las partes más difíciles de entrar a trabajar en el matutino de Televisa fue lograr hacer química con el elenco de conductores, pero que él siempre trató de mostrar con ellos y con el público una actitud amable tanto en vivo como detrás de cámaras, pero al final no lo logró.

"Me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo, el programa lleva muchos años haciéndolo Galilea, Andrea, 'El Negro', 'El Burro', todo el talento que tienen allá. Entonces yo llegaba con esta humildad y ganas de pasarmela bien, de sumar, hacer equipo y que nos fuera muy bien", reveló el ex conductor de Televisa.

Fernando del Solar se encuentra enfocado en velar por su salud.

Al ver que no podía empatizar con sus compañeros, Fernando del Solar decidió irse del programa y de Televisa, y ahora se encuentra enfocado en velar por su salud y disfrutar de la vida después de haber ganado la batalla al linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

"Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y, por eso, fue que lo dejé. Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien. Entendí perfecto, ese era su lugar, así que yo me retiro. No tengo ni palabras ni siquiera para decirles que me hicieron algo, simplemente en la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado", finalizó Fernando del Solar.

¿Qué opinas de las declaraciones de Fernando del Solar? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

