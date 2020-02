Fernando del Solar tras la dura batalla contra el cáncer ¡Perdió el habla!

El estado de salud de Fernando del Solar ha dejado preocupados a sus fans, pues como recordamos el conductor de TV Azteca decidió ausentarse del programa "Venga la Alegría" por motivos de salud. Sin embargo, hace unos semanas revelaron que se encontraba hospitalizado, debido a un cuadro de neumonía que había sufrido.

Ante lo mencionado, el conductor de TV Azteca a través de sus redes sociales, agradeció el apoyo de todos sus fans, pues lo más importante para él era poder recuperarse para estar con su familia.

Sin embargo, en una reciente entrevista que tuvo con TV Notas Aarón Olvera, quien es el mánager de Fernando del Solar, confesó cómo se encuentra el estado de salud del conductor de la pantalla chica tras dejar el hospital.

El mánager de Fernando del Solar comentó que el conductor de TV Azteca salió del hospital el pasado 31 de enero. El famoso había estado internado desde hace un mes y medio, pues así lo reveló Olvera en la entrevista.

En la entrevista el mánager del ex conductor de "Venga la Alegría", rompió el silencio y reveló que Fernando del Solar no pudo hablar, pues está muy lastimado, por lo que no se puede comunicar con su voz.

Fernando del Solar se lastimó las cuerdas vocales

El ex de Ingrid Coronado está lastimado de las cuerdas vocales, debido a los aparatos que le pusieron para que pudiera respirar. Sin embargo, el mánager de Fernando del Solar comentó que el conductor tiene que tomar rehabilitación para su pronta recuperación.

Cabe mencionar que la ex conductora de TV Azteca Ingrid Coronado, envió un emotivo mensaje a Fernando del Solar para su pronta recuperación, ya que los hijos de ambos famosos, han estado muy preocupados por la salud de su papá.

