Fernando del Solar se sometió a una cirugía por tener dificultades para respirar

Fernando del Solar hace unos meses generó preocupación entre sus fanáticos, ya que fue captado saliendo de un hospital en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno. Por lo cual, el conductor ha revelado que sí se sometió a una cirugía.

A pesar de que venció una dura batalla contra el cáncer, el conductor reveló durante su encuentro con diversos medios de comunicación que en esa ocasión acudió al hospital para realizarse una operación en la nariz.

“Tenía una disfunción al respirar, después de tanto tratamiento no podía respirar bien, pero tengo la misma nariz de antes, no fue nada estético”, dijo Fernando del Solar que salió del hospital hace casi tres meses y ahora ya se encuentra recuperado.

Fernando del Solar dice que no tuvo cambio físico en su nariz

El conductor ya se encuentra recuperado tras su cirugía/Foto: Instagram

El ex conductor de TV Azteca y Televisa aclaró que a pesar de la operación en la nariz, no tuvo algún cambio físico, ya que la cirugía fue por salud, esto con la finalidad de que los medios y el público no crean que se quiso hacer algún cambio físico en su cara.

De hecho, Fer del Solar en sus redes sociales sigue compartiendo fotos y videos, por lo que sus más de 300 mil seguidores no notaron mucha diferencia en el rostro del presentador de TV después de su operación.

Anna Ferro y Fer del Solar pronto caminarán al altar

Anna y Fer se casarán en 2022/Foto: Hola

Como te informamos en La Verdad Noticias, Fer del Solar se comprometió con Anna Ferro en abril de este año, y ambos se mostraron muy enamorados en su encuentro con los medios. Además, revelaron que será el próximo año cuando finalmente caminarán al altar.

“Ahora hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos”, comentó el argentino.

No obstante, tanto Fernando del Solar como su novia han descartado los planes de convertirse en papás. La pareja hará una ceremonia íntima debido a la pandemia, donde solo asistirá la familia cercana y algunos amigos.

