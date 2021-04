Fernando del Solar revela que un conductor mexicano fue su inspiración

El ex conductor de Venga La Alegría, Fernando del Solar, ha revelado que decidió dedicarse a la televisión gracias a que su gran inspiración fue el conductor mexicano Adal Ramones.

Fer confesó durante una entrevista con el programa Sale el Sol, que cuando llegó desde Argentina a México en 1995, conoció el trabajo de Adal quien era una de las estrellas de Televisa gracias a su exitoso programa “Otro Rollo”.

“Yo decía que me encantaría conducir y ser conductor como este compadre. Me motivó, me inspiró”, declaró Fernando.