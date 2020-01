Fernando del Solar por su DELICADO estado de salud alarma a sus fans

Fernando del Solar por su DELICADO estado de salud preocupa a sus fans

El famoso conductor Fernando del Solar, quien ha tenido días bastantes complicados debido a los problemas de salud que se le han presentado, ahora ha vuelto a alertar a todos sus fans por un supuesto decaimiento.

Resulta que ahora la revista Tv Notas, dio a conocer que el famoso conductor Fernando del Solar, no puede respirar por sí solo, situación que tiene a todos alarmados, pues aunque ya se había dicho que ingresó por una infección en las vías respiratorias, ya no se ha sabido nada al respecto.

Hay que recordar que el argentino ya tenía otros problemas de los cuales se estaba tratando, uno de ellos fue que su hígado no estaba absorbiendo de buena manera los nutrientes, pues lo dio a conocer en el programa Venga la alegría de donde salió hace un par de semanas por la misma situación:

"Mi hígado no está como absorbiendo bien los nutrientes y por eso estoy bajando de peso. Los doctores me dijeron: 'Fer, hay que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema”, así lo expresó en el famoso programa de TV Azteca.

¿Cómo han reaccionado los fans de Fernando del Solar?

Ante esta situación que no está cien por ciento confirmada, los fans le desean la mejor de las suertes en redes sociales a cada momento, pues el presentador es de uno de los más queridos en la televisión desde hace varios años, pues su talento y carisma como conductor le han dado un lugar privilegiado entre las familias mexicanas y latinas.

Algunos de los comentaros que resaltan en las redes se encuentran los siguientes: "Te admiro mucho, mucho.. Muchas Bendiciones, desde Honduras", "Eres un guerrero y un hermoso ser humano! Te mereces lo mejor de la vida!", "Fer Cuídate me entristece saber que estás en el hospital todo mi cariño y admiración", entre otros.

