Fernando del Solar no ha podido subir de peso, y así reveló los motivos

Fernando del Solar fue uno de los conductores más importantes en México en el pasado, pues el famoso de origen argentino logró empatizar y ganarse el amor del público cuando conducía el programa Venga La Alegría en Tv Azteca.

Sin embargo, el cáncer poco a poco se ha ido deteriorando, no solo su vida familiar y su vida profesional, sino que los problemas de salud han sido notorios en su cuerpo, causando preocupación entre sus seguidores.

Este famoso reapareció en el programa Sale el Sol para platicar sobre su notable pérdida de peso, después de que lo hospitalizaran en 2019, situación que alarmó a todos sus fans, pues a través de su cuenta de Instagram se pudieron ver algunas imágenes en las que luce, no solo delgado, sino también demacrado.

¿Qué dijo Fernando del Solar?

El ex de Ingrid Coronado resaltó que no ha sido fácil para él, pues debe llevar una dieta específica para poder subir de peso, que sea de manera saludable, para no causarse daño aún mayor.

“Si quieres subir por subir, bueno, excelente, pero no, si quieres subir masa muscular, ponte bien, cuesta mucho porque son porciones de tantos gramos, a tales horas, tanto de proteína, tanto de carbohidratos”.

Eso sí, tal parece que este régimen alimenticio le ha servido, pues al aparecer en las cámaras el famoso luce diferente, y ha logrado subir 4 kilos, pero aun le falta más para poder sanar su organismo.

Un dato curioso sobre el famoso es que, por la hospitalización que tuvo a finales del 2019 no pudo pasar la navidad con su familia, por lo que decidieron celebrar en Junio de este 2020, descongelando un pavo, y preparándolo como si fuera esta celebración.

¿Crees que Fernando del Solar luce diferente?, ¿Te gustaban los programas de este conductor hace algunos años?