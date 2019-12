Fernando del Solar lleva días en terapia intensiva ¡Estuvo intubado en navidad!

El ex- conductor de “Venga la Alegría”, Fernando del Solar se encuentra internado en el hospital Ángeles del Pedregal, desde hace 3 días. El conductor está en el área de terapia intensiva desde su ingreso.

Fernando del Solar en terapia intensiva

Fernando del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en 2012, razón por la cual abandonó el elenco de “Venga la Alegría”, ya que su salud comenzaba a deteriorarse.

La noticia fue divulgada por la periodista Alejandra Izarrarás a través de redes sociales, y posteriormente confirmada por el medio, Infobae México. En su portal en línea, el equipo de dicho medio aseguró que obtuvieron la confirmación de parte del mismo equipo médico en el hospital y del propio representante de Fernando del Solar.

“Él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse [...] Lo único que puede decirte es Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, aseguró el representante de Fernando del Solar.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Fernando del Solar fue diagnosticado con un tipo de cáncer llamado, Linfoma de Hodgkin, el cual ataca a los glóbulos blancos del cuerpo. Desde su detección en 2012, el conductor estuvo entre la vida y la muerte en numerosas ocasiones e incluso, perdió a su esposa a causa del deterioro en la relación provocado por la enfermedad.

Después de varios años de luchar contra el cáncer parecía haber librado la batalla e incluso estaba en planes para regresar a “Venga la alegría”, sin embargo, su linfoma volvió a presentar complicaciones, específicamente con su hígado y tuvo que desistir.

“Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar de peso y no entendía por qué [...] Estaba muy asustado [...] Los doctores me dijeron, `Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema´”.

CONDICIÓN ACTUAL

Desafortunadamente, declaraciones recientes aseguran que Fernando del Solar se encuentra en un coma inducido y que incluso, pasó la noche de Navidad intubado.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre su condición actual.

