Fernando del Solar le dice adiós a Venga la alegría

El famoso presentador argentino Fernando del Solar ha dado mucho de que hablar durante varios meses, pues después de ausentarse de su trabajo como conductor por una enfermedad, ha preocupado mucho a sus fans.

Tras su salida del programa ‘Todo un show’ por complicaciones con una enfermedad en la garganta, el famoso conductor fue empeorando poco a poco y hasta hace unos meses su enfermedad era un enigma.

Después de que se supo que fue diagnosticado con ‘Linfoma de Hodgkin’ el cual es un tipo de cáncer que se aloja en los glóbulos blancos, también conocidos como ‘linfocitos’, ha decidido ausentarse de su trabajo de forma indefinida.

Fernando del Solar llenó de tristeza a todos sus fans después de que ayer se despidió oficialmente del programa y abandonó su puesto como conductor, esto debido a las complicaciones que contrajo con su enfermedad.

El conductor no perdió la oportunidad para agradecerle a sus compañeros por el increíble trato y todo el apoyo que recibió durante su estadía en el programa, donde pasó increíbles momentos durante las emisiones.

Así mismo también reveló las verdaderas razones por las que ha decidido ausentarse, ya que aparentemente su estado de salud se ha deteriorado mucho con el paso de las semanas.

“Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía porqué; entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban volviendo”.