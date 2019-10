Fernando del Solar hace LLORAR a sus fans con video de despedida ¡Conmovedor!

Fernando del Solar es uno de los conductores argentinos que ha sabido ganarse el corazón de varias familias mexicanas, gracias a su participación en el Programa 'Venga la alegría'.

No hace mucho Fernando del Solar sorprendió a los televidentes y a sus seguidores, luego de que se ausentara de las emisiones del famoso programa de TV Azteca por un tiempo y regresara para anunciar su salida.

Nuevamente Fernando del Solar vuelve a causar preocupación, pues llenó de tristeza se despidió de todos sus fans del programa y abandonó su puesto como conductor, esto debido a las complicaciones que contrajo con su enfermedad, por lo que aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus compañeros por el increíble trato y todo el apoyo que recibió durante su estadía en el programa.

Dentro de esa despedida Fernando del Solar dejó en claro las verdaderas razones por las que ha decidido ausentarse, ya que aparentemente su estado de salud se ha deteriorado mucho con el paso de las semanas: “Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía por qué; entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban volviendo”.

Con lágrimas en los ojos, el actor lamenta que a pesar de que adora su trabajo su estado de salud ya no le permite desempeñarse del mismo modo, por lo que no tuvo otra opción más que abandonar su trabajo, ya que su hígado ya no está absorbiendo los nutrientes como debería y sus doctores le recomendaron aligerar la carga de su trabajo y tener reposo para poder recuperarse pronto.

Después de esa despedida ahora el famoso argentino ha publicado un emotivo video en su cuenta de Instagram con imágenes de sus mejores momentos en el Programa Venga La Alegría, que ha hecho llorar a muchos de sus seguidores quienes han expresado que lo extrañaran pero que esperan verlo pronto de regreso.