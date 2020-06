Fernando del Solar habla con sus hijos sobre la muerte

Después de que el famoso hablara abiertamente de sus deseos de ser desconectado si algo sale mal en su salud, o si está en una situación crítica, Fernando Del Solar platico que en alguna ocasión ha hablado sobre el tema de su enfermedad con sus hijos.

Al de ser diagnosticado con cáncer hace algunos años, el ex conductor de Venga La Alegría ha hablado abiertamente con sus hijos sobre el tema de la muerte, siempre manteniendolo con mucho positivismo ante la adversidad.

Como informamos hace algunas semanas, el ex de Ingrid Coronado había dicho que, en caso de que su salud empeore, pedía ser desconectado, y aunque a su familia esto le ha costado aceptarlo, finalmente el argentino lo expresó como su carta de última voluntad.

En ese sentido, el conductor reveló para una entrevista en Ventaneando, que han sido sus hijos Paolo y Luciano quienes le han dado la fuerza para poder luchar contra el cáncer, pese a que aún son muy pequeños para entender lo que ocurre.

Explicó que fue diagnosticado con la enfermedad tan solo unos meses después de que naciera su hijo Paolo, por lo que fue muy difícil no poder jugar con sus pequeños al salir afectado de sus Quimioterapias.

“A los ocho o nueve meses de Paolo a mí me diagnosticaron la enfermedad, Luciano iba a cumplir cuatro, yo regresaba muy afectado y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar”

El conductor argentino dijo que ahora que son más grandes, ha podido hablar con ellos sobre sus problemas de salud, y aunque el ponía distancia en un principio para que no lo vieran demacrado, ahora son la fuerza que Fernando Del Solar tiene para salir adelante.

“Ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí, yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar”.