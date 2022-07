¿Fernando del Solar fue maltratado en Hoy? Tania Rincón revela la verdad

El paso del conductor por el matutino de Televisa sigue causando controversia en redes sociales.

La lamentable muerte de Fernando del Solar provocó que los cibernautas recordaran su breve paso por el programa Hoy, del cual se rumora que renunció debido a supuestos malos tratos que recibió por parte de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y los demás conductores.

Ante dicha situación, la prensa se puso en contacto con Tania Rincón para cuestionarle sobre la veracidad de estos rumores, esto debido a que ambos conductores fueron grandes amigos durante el tiempo que compartieron créditos en Venga La Alegría de TV Azteca. Sin embargo, ella aseguró que él nunca fue maltratado por los demás integrantes del programa.

“Fer tuvo una época breve en Hoy, fue una época complicada para él y no se adaptó porque simplemente se juega diferente… Ahora que convivo con mis compañeros me doy cuenta que ninguno le hizo una grosería, sólo no se adaptó”, declaró Tania Rincón, quien en octubre del 2021 se convirtió en la nueva conductora del matutino de Televisa.

Fernando del Solar y su polémico paso por Hoy

Fer del Solar solo formó parte del matutino de Televisa por 3 meses.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Fernando del Solar se convirtió en conductor de Hoy en marzo del 2018 por invitación de la hoy fallecida productora Magda Rodríguez. Para sorpresa del público, la estrella nacida en Argentina anuncia su salida del programa tan solo tres meses después.

Por mucho tiempo se rumoró que Andrea Legarreta y Galilea Montijo le habían dado malos tratos, lo cual influyó en que renunciara al programa, esto a pesar de que necesitaba el trabajo por motivos de su enfermedad. No obstante, él dejó en claro que su salida del matutino se debió a que “no logró empatizar como a él le hubiera gustado”.

¿Cuando murio Fernando del Solar?

La muerte del conductor argentino tomó por sorpresa al mundo de la farándula mexicana.

Fernando del Solar murió el pasado 30 de junio. De acuerdo a declaraciones de su viuda Anna Ferro, el conductor sufrió una fuerte depresión a raíz de la muerte de su padre, lo cual provocó que sus defensas bajaran y que se enfermera de una gripe, misma que se complicó hasta convertirse en un cuadro de neumonía que lamentablemente no pudo superar.

Fotografías: Redes Sociales