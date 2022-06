Fernando del Solar da el último adiós a su papá, con un emotivo mensaje

Fernando del Solar revela que su papá falleció.

A través de sus redes sociales, Fernando del Solar, confirmó que su papá Norberto Cacciamani murió y con un emotivo mensaje le da el último adiós.

El ex conductor del programa “Venga la Alegría” reveló que su papá murió hace unos horas y aunque no dijo las causas del deceso, compartió su sentir con sus seguidores, a quiénes les mostró lo cercanos que eran.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", escribió.

Murió el papá de Fernando del Solar

Con una gran tristeza, el conductor Fernando del Solar lamentó que nunca más podrá disfrutar de la compañía de su padre.

"Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO", afirmó.

El programa “Venga la Alegría Fin de Semana” envió sus condolencias, al que fuera uno de sus integrantes más queridos.

Fernando del Solar actualmente

Fernando del Solar y Anna Ferro se casaron recientemente.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Fernando del Solar y Anna Ferro celebraron recientemente su boda, de manera muy íntima.

El conductor formó parte del matutino de Televisa y luego regresó a “Venga la Alegría” sin embargo actualmente se encuentra alejado de las pantallas.

Fernando del Solar afirmó que planea regresar a las pantallas en este 2022, aunque no ha confirmado la televisora en la que ingresará.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.