Fernando del Solar afirmó sufrir ACOSO sexual ¡de un HOMBRE!

No es la primera ocasión en la que se comenta que muchos de los famosos están rompiendo el silencio para poder hablar de lo que han vivido en sus últimos años, no solo como profesionales, sino también como personas que forman parte de una sociedad que últimamente padece de acoso y/o agresión sexual.

“Desapruebo la violencia, estoy a favor de manifestarse, de no quedarte callado, de expresarse, pero hay formas de hacerlo y de repente se tergiversan las cosas y hay agresiones a los reporteros, estoy en contra”, dijo Fer del Solar a Diario Basta!

Asimismo, destacó que este es un tema que sufren más las mujeres y de manera muy constante; pero así como hay casos femeninos; también los hay masculinos, tal y como le ocurrió a él. Por más especulaciones que se hagan el conductor no quiso mencionar nada al respecto, solo asintió y listo.

“Sí claro, eso existe y en todos los ámbitos, generalmente se escucha más en mujeres porque un hombre no va contar que lo acosaron, por el mismo machismo no lo va decir, pero a mí sí me pasó, no quiero dar detalles, pero ocurrió".

Aunque el conductor comentó que ahora se encuentra en una de las mejores etapas de su vida; éste hizo mención que un hombre intentó propasarse con él, hecho que no permitió ocurriera más allá de lo normal; por lo que le puso un alto y después de muchos años, logró hablar al respecto.

“Puse un alto, puse límites, lo único que puedo decir es que fui acosado por un hombre”.

El conductor de Televisión, se mostró solidario con las personas que han pasado por esto y dijo rotundamente que está totalmente en contra de este tipo de prácticas que siguen siendo comunes en México y, en general a nivel mundial, pues los casos se extienden a Latinoamérica y a diversos puntos del mundo.

