Fernando del Solar ¿Quién es la viuda del conductor?

Fernando del Solar era un reconocido conductor, que después de haber terminado su relación con Ingrid Coronado, creyó que nunca volvería a encontrar el amor, un amor que lo apoyará en los momentos más difíciles de su vida.

Sin embargo, el actor se equivocó en esto, pues encontró a Anna Ferro, su última esposa con la que vivío lo últimos días de su vida de manera muy feliz y alegre.

Desafortunadamente, este jueves 30 de junio se confirmó la muerte del conductor Fernando del Solar, quién sostuvo una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

La muerte de Fernando del Solar

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del programa matutino Venga la Alegría, del cual formó parte durante varios años. Ante la noticia, su esposa, ahora la viuda, Anna Ferro no ha dado a conocer su pesar, pues entre ellos existían un lazo de amor inigualable.

El reconocido conductor Fernando del Solar gozó de una buena vida al lado de Anna Ferro, su última esposa con la que se casó en marzo de este año en una pequeña ceremonia privada.

Sin embargo, la pareja ya se encontraba junta desde hace algunos años atrás, pues Anna Ferro estuvo al lado de Fer del Solar cuándo en 2019 tuvo una recaída debido al cuadro de neumonía que lo hospitalizó por varios días.

¿Quién es Ana Ferro, viuda del actor?

Anna Ferro se convirtió en esposa de Fernando del Solar en marzo de este año, ella es conocida por ser una fiel amante del yoga, además es italo mexicana, esto es lo poco que se sabe de ella; a pesar de esto, en redes sociales Fer del Solar dejaba ver el gran amor que se tenían.

La pareja se conocía en el 2016, justo en una clase de yoga, en ese entonces comenzaron a salir y desde entonces su historia de amor siguió siu curso.

Después de compartir varios años juntos, Fer del Solar se decidió por pedirle a Anna que se convirtiera en su esposa, lo cual tomó por sorpresa a Ferro, pues al parecer no tenían planes de casarse.

Anna Ferro

En una entrevista Anna Ferro compartió cómo es que Del Solar la tomó por sorpresa con la propuesta: "La verdad es que no me lo esperaba, porque ya lo habíamos platicado y no teníamos, ninguno de los dos, el plan de casarnos..."

A pesar de formalizar su relación hace unos meses, Anna Ferro se convirtió en uno de los pilares más importantes para Fernando del Solar, pues ella lo apoyó durante todo este tiempo que presentó problemas de salud, así hasta sus últimos días de vida.

Cabe destacar que Anna Ferro, siempre amó y apoyó al famoso Fernando del Solar hasta su muerte, convirtiéndose en su última esposa y ahora viuda del conductor.

