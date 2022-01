Fernando Colunga tiene novia y es el más romántico

Tras darse a conocer que Fernando Colunga regresará a las telenovelas con la icónica producción de ‘Alborada’, el guapo actor se ha dejado ser muy romántico con la también actriz Blanca Soto, con quien compartiría créditos en ‘Malverde’, pero todo cambió cuando ambos quedaron fuera de la producción, aunque la comunicación sigue intacta entre ellos.

Las imágenes de la pareja rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales, pues los fans insistían en que se veían bien juntos y todo parece indicar que hicieron caso y se dijo a La Verdad Noticias que iniciaron una relación sentimental.

El mismo Fernando aseguró que ya no es un galán, pues sus años mozos habían terminado, declaraciones que fueron reprimidas por sus seguidoras, quienes lo siguen considerando uno de los actores más guapos.

¿Fernando Colunga y Blanca Soto son novios?

Blanca Soto habla muy poco de lo que pasó con Colunga

Mucho se ha hablado de la relación que hay entre ambos actores, y aunque han intentado negar que algo hay, los fans afirman que él está enamorado de ella, tanto como ella de él, pues se han dejado ver juntos en distintos momentos pese a que han intentado manejar un perfil bajo.

Fuentes cercanas al actor, afirman que cuando él está con alguien, es romántico, pero co Blanca podría ser con más intensidad, pues busca darle detalles todo el tiempo para demostrarle su amor.

Hay quienes se atreven a afirmar que Fernando y Blanca se casaron con el objetivo de tener hijos, aunque esta última información no ha sido confirmada.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Colunga?

El actor siempre ha querido ser papá, pero no lo ha logrado

El actor no tiene hijos, pero él afirma que no ha perdido las esperanzas, ya que siempre ha querido ser papá aunque el sueño no se le ha cumplido a estas alturas de su vida debido a sus exhaustivos compromisos de trabajo.

A principios de 2021, Fernando Colunga despreció a Telemundo para regresar a Televisa con algunos proyectos que le estaban ofreciendo.

