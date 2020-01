Fernando Colunga revela el motivo por el cuál no se ha casado.

Fernando Colunga revela el motivo por el cual no se ha casado

Fernando Colunga es un reconocido actor mexicano que cobró popularidad en el medio del espectáculo gracias a las increíbles interpretaciones que realizó en los diversos proyectos televisivos en los que ha participado a lo largo de 32 años de exitosa carrera artística.

Durante todo este tiempo, Fernando Colunga ha logrado mantener sus relaciones sentimentales alejadas del asedio de la prensa, razón por la cual se cree que el famoso actor es homosexual pues desde el inicio de su carrera no se le conoce algún amorío.

Pero fue gracias a una reciente entrevista realizada para el programa Noche de Luz, que Fernando Colunga decidió romper el silencio y por primera vez en mucho tiempo dio detalles de su vida íntima y explicó la razón por la cual nunca ha revelado el nombre de las personas con las que anda.

Fernando Colunga asegura que tener un carácter difícil le ha impedido casarse

En dicha entrevista, el famoso galán de telenovelas Fernando Colunga decidió que era el momento adecuado para sincerarse y hablar acerca de los aspectos más íntimos de su vida, que desde hace tiempo atrás los medios de comunicación han estado indagando sin tener respuesta alguna.

La presentadora Luz García le cuestionó a Fernando Colunga la razón por la cual nadie se ha enterado de sus relaciones sentimentales o si en algún momento de su vida se veía formando una familia con alguien y si pensaba tener hijos, a lo que el actor respondió:

“No le temo al matrimonio, es un compromiso grande y eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que no tiene un carácter fácil" mencionó Fernando Colunga.

De igual manera Fernando Colunga mencionó que dentro de sus planes esta el tener hijos pero esto no ha sucedido debido a que la vida le ha jugado de una forma que lo ha alejado de ese privilegio y añadió que no puede vivir quejándose de lo que no le ha pasado y por eso disfrute de lo que tiene en estos momentos.

