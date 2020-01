Fernando Colunga niega haberse sometido a alguna cirugía ¿Será verdad?

Fernando Colunga es un reconocido actor mexicano que destaca en el medio del espectáculo por su trayectoria artística de más de años, tiempo en el que ha aprendido a batallar contra los constantes rumores que cuestionan que a su edad luzca muy bien sin tener que haber visitado al cirujano plástico en algún momento de su vida .

El excelente trabajo como actor de Fernando Colunga se ve reflejado en las exitosas telenovelas que ha protagonizado en compañía de grandes luminarias de la farándula como Thalía, Gaby Spanic, Lucero, Leticia Calderón y otras actrices que destacan por su talento.

No se puede negar que los años pasan y Fernando Colunga sigue luciendo igual de radiante que en los años anteriores, pues a sus 53 años de edad tiene una apariencia más jovial, razón por la cual se han creado rumores de que el actor es un visitante asiduo del bisturí.

Fernando Colunga, quien actualmente se encuentra promoviendo la primera edición del Cana Dorada International Film & Music Fest, declaró en una reciente entrevista en la revista Noches de Luz, que la razón por la cual no aparenta la edad que tiene es porque se ha cuidado toda su vida.

“He comido sano, he tenida la precaución porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás en los que no he tenido excesos, en los que no he bebido, no he fumado” reveló el actor ante la presentadora Luz García.

Fernando Colunga asegura que siempre ha tratado de mantenerse en forma y no por razones de vanidad, pues el actor mencionó que tiene un compromiso consigo mismo y con los televidentes porque su trabajo consta de tener siempre una buena imagen.

