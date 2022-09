Fernando Colunga inspira a famosa banda de rock en Europa

La idea inicial del grupo de rock era hacer una crítica humorística de las telenovelas latinoamericanas.

Muy pocas personas saben que Fernando Colunga fue inspiración para una banda de rock tipo Death 'n' Roll/Grindcore originaria de Požarevac, Braničevo en Serbia, la cual fue fundada en 2010 por pura diversión y está conformada por Žižak, Bagzy, Ciklon y Kole.

La agrupación se llama ‘Fernando Colunga Ultimate Experiencie’ y cuenta actualmente con dos producciones discográficas, así como 4 sencillos independientes. En entrevista con la BBC, el vocalista del grupo reveló los motivos que lo llevaron a tomar al actor como inspiración para su proyecto.

“Muchos rockeros y seguidores de metal no admiten que ven en secreto esas telenovelas con sus familias, pero esto ocurre a menudo… Es como las luchas, muchos dicen que no las siguen y sin embargo todos saben lo que ocurre en ellas”, declaró Ciklon, quien asegura que el nombre es una crítica humorística de las telenovelas latinoamericanas.

Aunque llevan 12 años en la industria, fue hasta 2019 que se hicieron famosos en México gracias a diversos memes. Hoy en día, se desconoce si Žižak, Bagzy, Ciklon y Kole han tenido problemas con los derechos de autor o si el protagonista de ‘Amor Real’ se ha puesto en contacto con ellos para reclamarles o bien felicitarlos.

La banda le rinde tributo a las telenovelas mexicanas

Además de usar el nombre del actor, debes de saber que la banda le rinde tributo a las telenovelas mexicanas con sus canciones y para prueba de ello tenemos el hecho de que recientemente lanzaron un tema titulado ‘Un Lamento por Esmeralda’, inspirada en la telenovela Esmeralda que fue protagonizada por Leticia Calderón en 1997.

Otros temas a destacar son ‘La Usurpadora’, ‘Esmeralda Is a F**ing Wh*re, I Don't Love Her Anymore’ y ‘Fernando Colunga Is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas’. También tienen una canción inspirada en las festividades del Día de Muertos que suelen celebrarse en nuestro país a principios de noviembre.

¿Qué pasó con Fernando Colunga?

Tras un exitoso paso por Televisa, el actor busca triunfar en el extranjero al trabajar para Telemundo.

Luego de forjar una exitosa carrera en Televisa y tras alejarse de las pantallas por siete años, Fernando Colunga ha firmado contrato con Telemundo y muy pronto hará su debut en dicha televisora en la miniserie criminal ‘El Conde: Amor y Honor’, la cual es una adaptación de la producción argentina ‘Historia de un clan’.

