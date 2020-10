Fernando Colunga con INESPERADA confesión puso de cabeza Televisa ¡Lo aceptó todo!

Fernando Colunga con INESPERADA confesión puso de cabeza Televisa

Fernando Colunga es un famoso actor que sigue siendo una de los galanes más cotizados de la televisora de San Ángel y que ahora ha puesto de cabeza a la televisora al hacer fuertes confesiones de su vida privada.

Hay que recordar que Fernando Colunga fue durante casi 30 años uno de los galanes más cotizados de Televisa, sin embargo, desde 2016 que hizo su última telenovela se le ha visto poco y siempre ha sido hermético sobre su vida privada.

El actor mexicano siempre se le ha visto en medio de especulaciones sobre su vida personal y privada, de la cual él nunca ha dado detalles, en algunas ocasiones declaró que sí tenía pareja y que llevaban una vida normal, sin embargo, no está casado ni tiene hijos.

Fernando Colunga y sus fuertes revelaciones

A Colunga también se le ha cuestionado sobre su preferencia sexual, pero él ha permanecido al margen, aunque otros dicen que su pareja es la actriz Blanca Soto, quien también formaba parte de Televisa, nunca han sido vistos juntos en eventos y no se le ha conocido una novia formal.

En enero del 2020, el famoso actor mexicano reapareció para anunciar que se cambiaba de casa. Ya que se fue a Telemundo, donde su próximo trabajo es la narcoserie Malverde: El Santo Patrón, la cual aún no se estrena.

No hace mucho en entrevista exclusiva con Un Nuevo Día para Telemundo, el actor habló de su vida personal como nunca antes, celebró su nuevo proyecto en la cadena y reveló por qué no tiene redes sociales:

No es que no esté de acuerdo con las redes pero creo que es energía que en vez de gastarla ahí prefiero invertir ese tiempo en una charla o preocuparme por el siguiente proyecto.

Entre otras cosas Fernando Colunga habló de su intimidad y sus relaciones, asegurando que las parejas deben ser personas con mucha confianza en sí mismas que puedan tolerar su profesión de actor:

Tomé esa decisión porque no iba a ser más ni menos actor si involucraba mi vida privada (...) Sí creo en el matrimonio pero tampoco usen como pretexto que tengo un carácter complicado y por eso no me caso, a mí me gusta el compromiso.

Por último el actor reafirmó que: El que yo forme un compromiso con alguien, todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo. Ni le tengo miedo, ni estoy peleado... ¿y quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?

¿Crees que Fernando Colunga tiene miedo a presentar a su pareja sentimental?