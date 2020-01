Fernando Colunga afirma que aún está a tiempo de ser papá ¡Se le va el tren!

Las personas que son amantes de las telenovelas de Televisa, recuerdan al actor mexicano Fernando Colunga como uno de los sex symbol de su época. Colunga protagonizó diversas producciones para cine y televisión donde se convirtió en un casanova por su físico y talento.

El actor que es recordado por telenovelas como “La Usurpadora”, “María la del barrio”, “Amor Real”, “Porque el amor manda” y “Soy tu dueña”, ahora tiene 53 años y está de regreso en la pantalla chica pero ya no en Televisa.

Fernando Colunga vuelve a la televisión después de estar retirado desde hace varios años, pero en esta ocasión regresará a Telemundo, la cadena de televisión internacional y muy reconocida en Estados Unidos. Así que durante una entrevista para este medio de comunicación, le cuestionaron al guapo actor, por qué nunca se llegó a casar a pesar de ser uno de los hombres más codiciados del medio artístico.

Colunga respondió durante su entrevista para el programa de Telemundo “Un Nuevo Día” que aún no se ha casado porque no ha encontrado la persona adecuada que se acople a su estilo de vida, el ritmo de vida de un actor.

Y es que Fernando Colunga afirmó que no cualquier persona aguanta una vida tan ajetreada que viven los actores; además, Colunga dijo que el que no haya asistido a una corte (registro civil) con alguien a firmar un papel, no significa que él no tenga un compromiso con alguien.

¿Por qué Fernando Colunga no ha tenido hijos?

De igual manera, el actor Fernando Colunga declaró que antes él anhelaba volverse papá, pero con toda su vida cargada de trabajo y compromisos, no pudo concretar ese deseo. Sin embargo, Colunga afirma que aún está a tiempo de volverse padre, ya que a pesar de tener 53 años, se sigue manteniendo igual de joven y atractivo como siempre.

"Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, finalizó Fernando Colunga.

Aunque el actor reconoció que no desea apresurar las cosas, por lo que su deseo de ser padre puede ocurrir cuando sea el momento justo.