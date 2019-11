Fernando Colunga REAPARECE en Televisión

El actor Fernando Colunga fue invitado en el programa dominicano ‘Esta noche Marisela’ en el que aclaró si es tan celoso de su vida como dicen los medios. Sus confesiones durante el programa sorprendieron a más de un espectador, pues aseguró que en ningún momento se ha escondido de las cámaras o la prensa, a pesar de no tener ser fanático de ninguna red social.

“No es que yo no quiera exhibir mi vida, vivo como cualquier gente, salgo a comer, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy de los que les gusta llegar a un lugar y pedir un trato diferente y exclusivo, yo llego y me siento normal, como cualquier persona.”

A pesar de que el actor tiene una cuenta de instagram, no suele usarla tan seguido, puesto que a pesar de haberla abierto en el año 2015, actualmente solo cuenta con 179 publicaciones en los 4 años que ya tiene.

“Creo que es gracias a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. ¿Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algun lado saliendo o durante mi vida? Ha pasado que me han dicho ‘Se que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”.