Fernando Carrillo revela su relación con Irina Baeva (FOTOS)

Hace unos días trascendió por medio de una revista que Irina Baeva y Fernando Carrillo tuvieron una relación mientras la rusa ya salía con Gabriel Soto, por lo que ahora, el actor salió a dar la cara para contar toda la verdad sobre su relación con la actriz.

Fernando Carrillo comentó en una entrevista para el programa intrusos, que la noticia que publicó “TV Notas” lo tiene muy desconcertado, que incluso solo vio la portada de la revista y el título que lo involucra en el mediático divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto:

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Legarreta calienta la playa luciendo una diminuta tanga (FOTO)

“Mira me sorprendió muchísimo esta noticia en la que me veo envuelto, de verdad no tengo nada que ver, y de repente me veo envuelto en esto y vi solo la portada de la revista y me causó gracia porque de verdad que es todo falso"