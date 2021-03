Raúl Juliá Levy, ex amigo de Fernando Carrillo, causó revuelo en redes sociales al asegurar que el actor es bisexual y que éste ha tenido problemas por coquetear con personas, sin importarle que ellas tengan pareja. Además, confiesa que su amistad terminó debido a que se sentía incómodo cuando ambos estaban juntos, y que incluso vivió insinuaciones.

En entrevista con el programa Suelta la Sopa, el hijo del fallecido actor Raúl Juliá mostró las conversaciones que tenía con Fernando Carrillo; en ellas se observa como el actor venezolano le envía fotos de él estando semidesnudo, detalle que le incomodaba bastante.

“Yo dije: bueno, que exprese lo que tenga que expresar. Pero yo nunca le di pie a eso, o sea, yo no le mando fotos a mis amigos, a hombres amigos míos, no con 'I love you, blah blah'”, declaró Raúl Julia Levy ante las cámara de Suelta la Sopa.

De igual forma, el actor recordó que alguna vez cenó con Fernando Carrillo en un restaurante en Malibú, California, pero aquella noche tuvo que llevárselo a la fuerza debido a que el venezolano se emborrachó y se metió en problemas por coquetearle a personas con pareja.

Fernando Carrillo le responde a su ex amigo

Fernando Carrillo ofrece una fuerte cantidad de dinero para ver las supuestas fotos que le envió a su ex amigo.

Ante dichas declaraciones, el actor venezolano, quien está a punto de convertirse nuevamente en padre, aseguró que Raúl Juliá Levy nunca fue su amigo y que fueron muy pocas las veces que se frecuentaron, esto en un comentario realizado en la publicación que realizó Suelta la sopa en Instagram.

De igual forma, ofreció 25 mil dólares para que Raúl Juliá Levy enseñe las supuestas fotografías íntimas que él le enviaba a través de WhatsApp. Cabe destacar que el ex amigo del actor no ha dado declaración al respecto de los comentarios que hizo Fernando Carrillo.

Esta no es la primera vez que la sexualidad de Fernando Carrillo, pues hace unos años se dio a conocer a través de TVNotas que el actor y el conductor Pedro Ferriz Hijar tuvieron un trío sexual con una modelo transgénero; dicho rumor fue desmentido por ambos, e incluso hace unos días se reveló que había una demanda en contra de la revista.

¿Crees que las declaraciones del ex amigo de Fernando Carrillo sean ciertas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram