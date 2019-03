Fernando Carrillo presumió su tremenda “erección” mañanera (FOTO)

El actor venezolano Fernando Carrillo, ha impactado en las redes sociales al presumir una enorme erección a sus 53 años de edad, logrando subir la temperatura de muchos de sus seguidores, quienes le han comentado y han reaccionado ante la imagen.

En la imagen de Instagram, el venezolano aparece frente al espejo y luciendo un bóxer amarillo, el mediático se fotografió y mostró sus "atributos" totalmente marcados en la prenda íntima, pero eso fue todo, porque también escribió un mensaje motivacional que decía:

"Feliz fin de semana. ¡Los amo! Quiéranse, acéptense y no permitan que nadie le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy. Feliz y bendecido. ¿Y tú?"