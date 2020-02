Fernando Carrillo pide AUXILIO a AMLO tras polémica con transexual

Una fuerte polémica involucró a dos famosos mexicanos, pues una fuente cercana a la modelo de nombre Renata Altamirano, confesó que Pedro Ferriz conoció a Renata cuando aún era hombre, pero que fue tanto su deseo por esta persona, que decidió ayudarla a convertirse por completo en una mujer transexual; ya que de acuerdo con la fuente, Pedro Ferriz le llegó a pagar a Renata Altamirano, hasta 20 mil pesos por pasar una noche con ella.

Pero eso no es todo, ya que la fuente aseguró a TV Notas que la modelo trans Renata Altamirano, también tuvo relaciones sexuales con el actor y empresario Fernando Carrillo; ya que Renata Altamirano acompañó a Pedro a un viaje de placer a Cancún, donde reside Carrillo y en el encuentro “amistoso” tuvieron un trío sexual.

Ante esta polémica de rumores el actor Fernando Carrillo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se revisen las leyes y que exista una que proteja al gremio artístico de las difamaciones y calumnias sin fundamentos, hay que destacar que esta petición fue lanzada luego de que el actor aclaró ante medios de comunicación lo publicado en la revista Tv Notas de circulación nacional en la que se aseguró que Carrillo participó en un trío en el que estaba involucrado un transexual.

“Lamentó esta locura, no sé contra quién sea esta publicación, pero yo no estoy involucrado en estos hechos. Creo que tengo bastantes problemas legales, que en algún momento se resolverán, como para ahora tener que explicar a mi hijo que su papá duerme con transexuales y eso no sé vale”