Fernando Carrillo niega ser el actor del que se quejó Yordi Rosado

Cómo te hemos mencionado previamente en La Verdad Noticias, Yordi Rosado tuvo una entrevista (Siendo esta vez el invitado), y le cuestionaron si alguna vez ha tenido una mala experiencia trabajando con alguno de sus invitados en su programa en Youtube.

En ese sentido, el ex conductor de otro rollo no se quedó callado, y confesó que en una ocasión hubo un famoso que llegó drogado a su entrevista, y no pudo realizarla cómo se debe.

Aunque no quiso decir de quien se trataba, el conductor dio algunas pistas, como que era un galán de telenovela, que tenía una novia más joven y que vive en la playa, por lo que todos los ojos se dirigieron directamente a Fernando Carrillo.

“Me da mucha pena decirlo, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal hasta atrás, alucinando y empezó a hablar y hablar una hora seguida”.

Fernando Carrillo dio pruebas de que no se trata de él

Fernando Carrillo no cree ser él de quien habla Yordi Rosado

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el recién casado y recién convertido en padre negó que se tratara de él, pese haber tenido todas las características, y es que hasta mostró screenshots en los que Yordi Rosado le agradeció su entrevista.

“Jamás escuché al buen Yordi Rosado decir algo así de mí. ¿O sí Yordi? Alguien que me muestre a YORDI diciendo esto y le doy 50.000 pesos. Quiero verlo y escucharlo de boca de Yordi. ¿O será una persona doble cara?”

Por ahora el ex conductor de Otro Rollo no ha dicho si se trata de Carrillo o si por el contrario de alguna otra personalidad, y es poco probable que lo revele, pero al menos se sabe que no todo en las entrevistas del conductor es perfecto.

