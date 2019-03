Al contrario de Irina Baeva, quien hasta ahora ha decidido permanecer en silencio tras la polémica, Fernando Carrillo decidió hablar sobre las conversaciones de WhatsApp en el que se evidenciaría que hubo un coqueteo entre él y la actual novia de Gabriel Soto.

¡Fernando Carrillo le reclama a Irina Baeva que elija entre Gabriel Soto o él!

Luego de que la semana pasada, una revista publicara los mensajes de texto entre Irina Baeva, de 26 años, y Fernando Carrillo, de 49, hace unos días medios de comunicación se dieron a la tarea de platicar con el actor, quien hasta hace poco desmintió haber tratado con la actriz.

Sin embargo, poco le duró la mentira, pues finalmente confirmó que las conversaciones del chat son reales y contó cómo ocurrieron las cosas entre ellos.

ENTREVISTA

-Fernando, cuéntanos, ¿qué pasó con las conversaciones que se filtraron entre tú e Irina Baeva?

“La verdad es que se hizo un escándalo muy grande por esos mensajes”.

-Estuviste negando que fueran reales, ¿por qué?

“Hace unos días lo negué porque el asunto no es de mí solamente, había otras personas involucradas, y antes que nada yo soy un caballero, y siempre hay que negarlo todo”.

-¿Entonces aceptas que sí estuviste en contacto con Irina?

“La verdad, sí estuvimos platicando; nos contactamos primero por Facebook, luego nos pasamos nuestros teléfonos y seguimos hablando por WhatsApp”.

-¿De qué hablaban?

“Recuerdo que ella me decía que estaba en Rusia, en su país, trabajando para Televisa Deportes; conversamos y en un inicio yo tenía la intención de invitarla a una serie que estoy preparando, pero luego la fui conociendo más”.

-¿Cómo fue que la conociste?

“Fue hace casi un año cuando recién volví a México, escuché hablar de ella, la busqué en redes sociales y noté que es una chica muy guapa y me cautivó, pero mi interés inicial era trabajar con ella”.

-¿Hubo algo más que una simple conversación de trabajo?

“Sí; cuando platicábamos, ella siempre fue muy linda y respetuosa, y yo pensaba que nuestras conversaciones no tenían nada de malo, pues yo soy un hombre soltero que sigue creyendo en el amor. Ella me dio entrada y yo caí rendido; admiraba la belleza de Irina, pero no sabía que desde ese entonces ella tenía una relación con Gabriel Soto, creí que sólo eran rumores”.

-¿Te afectó la situación?

“Para mí fue una conversación privada de dos personas adultas, yo no le veo nada de malo; pero no me gustó que se hiciera un escándalo”.

-La gente opinó, porque en esa época Irina ya tenía una relación con Gabriel...

“Se supone que sí, pero nadie lo puede asegurar. Las relaciones a veces son complicadas, en ocasiones son intermitentes, hay altibajos, no lo sé; yo estoy especulando, quizás en esas fechas no estaban juntos, no lo sé, pero ya dejé eso en el pasado, pasó y se acabó”.

-¿Siguieron en contacto?

“Después de los mensajes que vieron, Irina y yo seguimos platicando; la invité a una presentación musical que tuve en un bar en Santa Fe, pero no pudo asistir y poco a poco se fueron enfriando las cosas”.

-¿Hablaste con ella luego de que se filtraron sus mensajes?

“No, no he tenido la oportunidad de conversar con Irina, pues por respeto no he querido escribirle ni hacerme presente, pero espero que esto no haya afectado su relación, ya que no quiero ocasionarle problemas ni a ella ni a Gabriel”.

-¿Piensas comunicarte con ella?

“No sé, pero me imagino que luego de este escándalo, ella ya no quiere saber nada de mí (ríe), ni para trabajar ni para una amistad”.

-¿Volverías a buscar a Irina Baeva en el sentido amoroso?

“Por ahora no sé, pero es más, este mensaje va para Irina: ‘Tú di a quién prefieres, a Gabriel o a mí ’; y que la gente nos diga a quién prefiere para ella”.

“Tú di a quién prefieres, a Gabriel o a mí”.

¿Entonces harías tu luchita de nuevo con ella?

“Claro que no, es broma. Pero con todo respeto le mando un abrazo fuerte a Irina y a Gabriel; les deseo que sean felices, que vivan su amor”, finalizó.