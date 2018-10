Fernando Carrillo le pidió matrimonio a Adela Noriega (VIDEO)

La pareja que formaron Adela Noriega y Fernando Carillo en "María Isabel", la telenovela que protagonizaron juntos hace más de veinte años pudo haberse hecho realidad, pues recientemente el actor venezolano confesó que de hecho sí le propuso matrimonio.

Durante una entrevista con Flor Rubio en el programa radiofónico “Fórmula Espectacular”, Carrillo se sinceró con la periodista:

“Me enamoré perdidamente de Adela y le propuse matrimonio. Me robó el corazón mientras grabábamos la telenovela "María Isabel", de hecho me llevé a su hermano Alejandro a Beverly Hills, para que me ayudara a escoger un anillo de compromiso”, contó el actor.

La novela se transmitió de 1997 a 1998, año en el que Fernando le hizo la propuesta a Adela. Inclusive al cuestionar a Carrillo sobre la posibilidad de una segunda oportunidad, el actor comentó:

“Los tiempos de Dios son precisos y perfectos. Ella yo sé que está muy bien, que está muy feliz, que está muy estable. Ella siempre ha sido muy de su familia”.

Fernando Carrillo y Adela Noriega durante las grabaciones de la telenovela "María Isabel".

Sobre la posibilidad de que Noriega regrese a la televisión, Fernando dijo que han estado platicando, y que ella afirma que tiene ganas de volver a a televisión. Fernando Carrillo también confesó que de ser así, le gustaría mucho hacer una serie con ella y tal vez una película dirigida al mercado americano.

Adela Noriega podría regresar a las telenovelas