Fernando Carrillo confiesa la fortuna que gana en OnlyFans

Fernando Carrillo es un famoso actor que recientemente contó que le ha ido muy bien en OnlyFans, por lo que se mostró agradecido con todo el apoyo de su esposa, que no se queja de que el actor tenga un espacio para adultos.

Hay que destacar que el actor venezolano estuvo presente con Matilde Obregón para su canal de YouTube y ahí reveló que gana entre 50 y 200 mil dólares mensuales (entre 1 millón y 4 millones de pesos).

Tal parece que además de todas las horas que le dedica al gimnasio y la estricta alimentación que lleva, el apuesto Fernando Carrillo reveló que su esposa ha sido un gran apoyo en esta nueva etapa de su vida.

Es la primera promotora y la que me está incitando a que me quite la ropa y a que haga esto. Ahí está siempre de asistente de producción, de asistente de dirección, de vestuarista y no es celosa, algo que me da mucha tranquilidad”, comentó Carrillo en su amena conversación.

Fernando Carrillo tiene público LGBT

El actor de 56 años cobra una mensualidad de 15 dólares en OnlyFans para poder ver todas las fotos candentes que sube, donde se deja ver como Dios lo trajo al mundo.

Por si fuera poco, Fernando Carrillo reveló que no solo son mujeres sus suscriptoras, ya que tiene gran aceptación de la comunidad LGBT, hecho que no le da problema, ya que comenta que su contenido es para público diverso.

¿Quién es Fernando Carrillo

Fernando Carrillo Rosellies, actor de televisión, cine y modelo venezolano, nació en Caracas-Venezuela el 6 de enero de 1970. Desde muy pequeño su familia le brindó protección y cariño, pero, por sobre todo, le permitió soñar y le enseñó a hacer sus sueños realidad.

Cabe destacar que sus primeros años los vivió en Venezuela, hasta que toda la familia decide mudarse a Inglaterra por unos años, esto se convirtió en uno de los primeros grandes desafíos de su vida: un nuevo idioma y una nueva sociedad.

