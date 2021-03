Fernando Carrillo presumió en redes sociales que se ha convertido en padre por segunda vez; en esta ocasión, el actor venezolano anunció la llegada del pequeño Milo, el hijo que tuvo con la joven María Gabriela y a quien le dedicó un emotivo mensaje de bienvenida.

A través de su cuenta de Instagram, Fernando Carrillo reveló que su segundo hijo nació el día de hoy, 10 de marzo: “Gracias Dios, padre amado por el milagro y regalo de Milo, que llegó hoy, miércoles 10 de marzo del 2021, a las 10:53 de la mañana en Tulum, México”.

El actor venezolano también le dedicó unas hermosas palabras a María Gabriela: “Sano, hermoso y guapísimo, su madre es mi nueva heroína de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería. Gracias por sus buenos deseos de amor y vieron que lo mejor está por venir".

La llegada del pequeño no pasó desapercibido para los fanáticos del actor Fernando Carrillo, quienes a través de las redes sociales le dedicaron a él y a su esposa los mejores deseos para esta nueva etapa en su vida. Cabe destacar que este es el segundo hijo del venezolano, el primero fue Ángel Gabriel Carrillo, fruto de su relación con Margiolis Ramos.

Fernando Carrillo, en polémica con su otro hijo

Fernando Carrillo protagoniza fuerte polémica con Margiolis Ramos, la madre de su primer hijo.

Lamentablemente, el nacimiento del segundo hijo de Fernando Carrillo se ve opacado por la polémica que protagoniza con su ex pareja, Margiolis Ramos, por la manutención de su primogénito, e incluso se ha revelado que el actor podría ser detenido si llegará a viajar a los Estados Unidos, aunque él asegura que no puede tener contacto con el pequeño.

"Nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a irrespetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos… No se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que me irrespeten por teléfono", declaró el actor.

Hasta ahora se desconoce que postura tomará Fernando Carrillo ante dicha situación, pero por el momento, el galán de telenovelas se ve obligado a seguir radicando en Tulum, esto mientras disfruta de su actual y polémica relación con María Gabriela y de la llegada de su segundo hijo.

¿Cuál crees que sea el futuro de Fernando Carrillo? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram