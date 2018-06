Fernanda Tapia, dura contra políticos bestias (Segunda Parte)

En una entrevista exclusiva a la famosa presentadora y locutora de radio, Fernanda Tapia, nos contó todo acerca de su nuevo libro ‘Mis bestias Consentidas’ una lectura de sátira política actualizada, que nos habla de cada uno de los actores políticos de esta campaña política rumbo a las elecciones, en esta segunda parte de la entrevista conocerás un poco de lo que hay en este texto.



Al hablar con Fernanda Tapia, nos comentó como ella ve la libertad de expresión en la actualidad respecto a su amplia trayectoria: “La verdad hay, más libertad de expresión que en tiempos de Echeverría y de su predecesor, que hasta mandaba a matar estudiante, pero esta (libertad) al menos en esta editorial no nos tiró una línea, nunca, fue muy respetuosa siempre”, dijo Fernanda Tapia.



Aseguró que la autocensura es una realidad: “Uno empieza censurándose cuando son sus cuates, después por los intereses tanto políticos como sociales, de tu jefe, del dueño de tu empresa, de tus patrocinadores, y bueno la cosa es espantosa, porque terminas censurándote”, aseguró la escritora.

“La libertad de expresión se queda como un adorno, la verdad es una bendición, haber contado con el apoyo de Porrúa, y ahora elijan ustedes en sus medios los personajes de los que ustedes pueden hablar, pa’ que no me los vayan a censurar”, dijo la entrevistada por La Verdad.



En la actualidad la política y las próximas elecciones las decidirán los millenial, aun así un gran número de jóvenes está indeciso de votar o no, ante esta situación, Fernanda Tapia aseguró que la política es apasionante y se debe tomar con algo de humor, como su nuevo libro Mis Bestias Consentidas.

“Que la tomen como la es, tan apasionante como es y no solo como han resultado sus representantes en la historia mexicana, que desde la elección número dos de este país se ha resuelto democráticamente a Balazos”, continuó.



“Entonces yo les diría, váyanse involucrando, no es porque se vayan a ensuciar pero hagan que su voz valga, para que vean si están en las plataformas y en los planes de alguno de los candidatos, o ninguno habla de ustedes, porque eso es lo que deberíamos de ver, no es porque me cayó bien o porque está muy guapo o muy guapa o porque mi papa le va al mismo, es decir revisen la plataforma y digan… ¿no contempla jóvenes?, ¿pues qué diablos haces ahí, o qué diablos haces esperando votar por tal o cual persona?, también aprendan reírse de esto”, comentó.



Otras de las fuertes cuestiones que respondió en exclusiva para La Verdad, fue respecto a las familias separadas en Estados Unidos, respecto a las políticas de Tolerancia Cero del gobierno de los Estados Unidos.

“Mis políticos tuvieron mejores épocas, pese a que siempre, bueno los primeros 100 años que hubo elecciones en México, fue una bola de golpes de estado y matadero, y luego los otros ya fueron pura elección a modo, en esta dictadura perfecta, eso es lo que yo creo, cualquier experto puede opinar diferente y ellos si estudiaron, yo solo digo lo que yo percibo, por otro lado, aún incluso en esa dictadura perfecta, algunos políticos que se interesaban un poquito más en la cultura, y por atender algunas carencias del pueblo y demás”.



“De pronto nos cayeron los tecnócratas y se desmadró, se desmadró, porque todo era conseguir un poder inusitado y amasar fortunas para poder invertirlas y seguir estando en el poder, es una locura, es una insensatez ¿apoco no?”. Señaló

“Lo de Trump no tiene nombre, que ante un capricho que es que el congreso le suelte los 25 mil millones de dólares que requiere para su muro los presione de esta forma y esté jodiendo a los seres humanos, y a los más necesitados, y es increíble porque miren, esto no se filtró, fue un paseo de periodistas, además en fin de semana para que conocieran como le hacían, lo que quería era él es aparecer como el malo, el malo de la película que ya es no? Por antonomasia, y que luego el congreso horrorizado dijera, no bueno, bueno, mejor no ponemos el muro para que este no enjaule a la gente pero esa decisión es como aquí cuando Peña Nieto dijo “aquí en México, no les volverá a pasar nada a los migrantes”, y efectivamente no les volvió a pasar porque ya no les dejaban entrar, o sea los detenían allí en la frontera sur, es un absurdo”, criticó Fernanda Tapia.



“Realmente creo que estos personajes o son verdaderamente maquiavélicos o se pasan de pendejos y sin duda alguna, no importa cuántos estudios tengan, son seres humanos poco evolucionados, feítos y eso nos debería dar mucho miedo”, dijo.

Al regresar al tema central, respecto al lanzamiento de su libro Mis Bestias Consentidas, nos comentó que podremos entretenernos y aprender… dijo que lo que prometía el texto era mucho.

“Que se van a reír que se van a informar, así como dice Beto de Tavira no importa que este usted muy enamorado de su candidato pues de una vez como dijera Jorge Bucay, llame con los ojos abiertos, y hay sepa usted a que le tira en el momento solemne de estrenar el cerebro y la elección en la soledad de la urna electoral en la casilla para que pueda usted saber a qué le tira cuando sueña mexicano, pero de que se van a reír, se van a reír, van a sentir hasta una válvula de escape”.



Respecto a los presidenciables de esta contienda mencionó:



“Siguen siendo gente de mecha muy corta, por historia creen que siempre tienen la razón y que todo mundo debe hacerles caravana y sienten que no cometen errores, el día que llegue que un ser humano consiente, íntegro, auto crítico y evolucionado, este camino puede cambiar, en el que diga, si, cometimos un error, tomamos una decisión equivocada pero aquí vamos a reparar el año de tal forma, ese día otro gallo nos cantará”, comentó.

Con la adecuación de este nuevo libro de Mis Bestias Consentidas dijo:



“Además recuerden que estamos rescatando la gran tradición de caricatura política internacional, porque esto existe desde Grecia, en la antigüedad ya se burlaban de los opresores haciendo pintas en las bardas, no con aerosol, con gis, lo que había, en la revolución francesa tomó relevancia ya como folletos, panfletos, donde se involucraban las altas jerarquías de la iglesia, siempre con asuntos sexual que es de donde nos tienen agarrado, de la sexualidad y de la risa, y que decir de México con Posadas, este maestro que no pudo libar de las glorias de su éxito porque murió entes o el mismo maestro Ruiz que es el padre de todos los moneros políticos, es un homenaje estoy agradecida con el equipo del Almohadazo, mis texto servidores, también con Gabriela Quintana nuestra dibujante que resultó maravillosa ilustrando esto y con la librería Porrúa”, finalizó.