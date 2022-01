Fernanda Castro vuelve a estallar contra quienes critican su axila velluda

La hija de "La Gaviota" vuelve a estallar contra sus haters.

Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y de José Alberto “El Güero” Castro”, causó gran revuelo en redes sociales por arremeter de nueva cuenta en contra de todas aquellas personas que la critican por formar parte del Sobaquember, un movimiento que defiende la decisión de las mujeres a no depilarse el vello de las axilas y otras partes del cuerpo.

A través de sus historias de Instagram, la joven de 23 años de edad compartió una fotografía de ella misma, la cual incluía un texto donde confesaba que su decisión de tener las axilas velludas era debatido por unos comentaristas, a quienes criticó por no abordar otros temas de mayor importancia.

La hija de "La Gaviota" volvió a responderle a todos aquellos que critican sus axilas velludas.

“Llevo 6 minutos viendo a unos ‘comentaristas’ opinar sobre el pelo en mi axila. A veces me pregunto porque no ponen cosas más importantes, como las violaciones, que desaparecen 9 mujeres al día en México, hay más gente contagiada en el mundo, se está acabando literal y este es un tema de conversación”, declaró la hija de “La Gaviota” en Instagram.

Recibe críticas por ser parte del movimiento sobaquember

La Verdad Noticias te dio a conocer a finales de diciembre pasado que Fernanda Castro aseguraba estar harta de las críticas que recibe en redes sociales por formar parte del movimiento sobaquember: “Ya déjenme en paz güey, fíjense en la suya… Hay gente más culera con las axilas depilada”.

Asimismo, reveló que la estética no es un problema, pues ella se siente bonita tal y como es. Finalmente, señaló a aquellos que la tachan de no ser higiénica y muy molesta aseguró que a los hombres no se les acusa de lo mismo pese a que ellos tienen vello en todo el cuerpo.

¿Quién es Fernanda Castro?

Tal y como te mencionamos al principio de esta nota, Fernanda Castro Rivera es una de las tres hijas de Angélica Rivera y de José Alberto “El Güero” Castro. Con tan solo 22 años de edad, ella ha incursionado en el mundo del espectáculo con la intención de brillar con luz propia, aunque lamentablemente no se ha salvado de ser blanco de críticas en Internet.

