Fernanda Castro filtra INTIMIDADES de Angélica Rivera y la ex familia presidencial ¡Intenso! (VIDEO)

No hace mucho formaban la gran familia presidencial de México, pero en febrero de este año el ex presidente, Enrique Peña Nieto, y la actriz, Angélica Rivera, anunciaron su divorcio después de 9 años de matrimonio.

Luego de la separación de sus padres se presumía que la relación entre los hijos de ambos: Nicole Peña y Sofía, Fernanda y Regina Castro fue de lo más armoniosa.

Hay que recordar que cuando la familia presidencial aún se encontraba junta, la hija de Peña Nieto subía fotografías e imágenes en su cuenta de Instagram, pero hace un tiempo había mencionado que se había sometido a una cirugía estética.

Es por eso que recientemente ha llamado la atención por un video en el que parecen los hijos del político y la adorada Fernanda, pues si se le compara con el antes y después de su cirugía estética, tal parece que si se nota la gran diferencia.

Hay que destacar que ahora su nariz luce muchos mejor que antes, pues está más estilizada, algo muy evidente entre las facciones de la joven, que hace poco habló sobre si le gustaría ser actriz como su madre y su hermana mayor: “La verdad no, jamás se me dio y me da mucha pena y admiro mucho ese trabajo, pero lo mío es rockear”.

Dentro de la misma dinámica de preguntas también confesó que ser hija de figuras públicas la ha colocado en determinadas situaciones a las cuales ha podido hacer frente: “Ha habido situaciones incómodas, pero la verdad a mí no me da pena y al final yo estoy trabajando para que mis hijos puedan presumir quién es su mamá”.

Aunque estaba bastante dispuesta a contestar todos los cuestionamientos, Fernanda reservó los detalles de sus vida cuando se cuestionó cómo había sido vivir con el ex mandatario.

FESTEJOS EN FAMILIA

Fernanda que se encuentra estudiando música en el Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, el pasado 2 de agosto celebró a la ex primera dama que cumplió 50 años, por lo que Sofía Castro le dedicó un mensaje a través de Instagram, mientras Fernanda subió una imagen de ella en compañía de Angélica Rivera y sus dos hermanas.

La publicación que hasta el momento ha superada las 99 mil reacciones iba acompañada de una reflexiva frase: “Es un cumpleaños muy especial y único, porque empiezas una nueva etapa volando como solo tú lo sabes hacer, mamá, con esas alas enormes que tienes. Te amo y deseo que, en esta nueva vuelta al sol, seas eternamente feliz”.

