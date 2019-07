Fernanda Castillo se niega a que la vinculen con Rafael Amaya

Durante cinco años, Fernanda Castillo y Rafael Amaya fueron pareja en una serie de televisión ‘El Señor de los Cielos’. Sin embargo, desde que concluyó su participación en la serie de Telemundo, la actriz mexicana no ha vuelto a hablar con él.

Como usted recordará, el galán mexicano no ha sido visto y protagonista de la serie, no ha sido visto en el set de grabación de la séptima temporada, ni en ningún otro lado, lo cual es bastante extraño.

Por tal razón, cuando a Fernanda se le pregunta sobre la situación actual de Rafael o sobre su paradero, categóricamente se niega a que lo vinculen con él:

“Ya lo he dicho muchas veces, yo no tengo contacto con Rafael desde hace muchos años”.

Esa respuesta demuestra que aunque trabajaron juntos tanto tiempo y a pesar de que compartieron horas y horas de grabaciones con candentes escenas, jamás llegaron a entablar una amistad duradera.

De hecho, parece que Fernanda Castillo tampoco tiene relación con nadie más del staff de producción o con el resto del elenco. Le decimos esto porque hace unos días hubo un accidente en el set de filmación de ‘El Señor de los Cielos’, en el que dos actores resultaron heridos.

Ante estos hechos, de nueva cuenta Castillo dijo no saber nada acerca de lo sucedido:

“Me acabo de enterar el fin de semana. Siento mucho que les haya pasado eso, pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, insistió la actriz.

Hasta el momento se desconoce el paradero o situación de salud de Rafael Amaya. Hace más de un mes que comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de la serie y gran parte del elenco ha compartido imágenes del rodaje, sin embargo, todas tienen una constante: en ninguna aparece el protagonista de la historia, Rafael Amaya.

Esta ausencia ha levantado una gran incógnita acerca del actor mexicano, quien desde hace tiempo no se ha dejado de ver en público.

