Fernanda Castillo se adentra al cine de terror con “Cuidado con lo que deseas”

Fernanda Castillo es una de las actrices más versátiles que hay en nuestro país. Hemos podido ver a esta famosa en varios papeles muy diferentes, desde María en la obra de Teatro “Hoy no me puedo levantar”, hasta Mónica Robles en El Señor De Los Cielos.

Y aunque ha hecho drama, acción, comedia, y musicales, nunca se había puesto a prueba en el género de terror, por lo que ahora nos enseñará sus dotes para este tipo de películas con su nuevo proyecto “Cuidado con lo que deseas”, cinta que promete causar mucho miedo en los espectadores.

Será el 20 de agosto cuando se estrene dicha película, que relata las pasiones familiares a través de la mirada de Valery Said, una niña que cumple 8 años y que recibe como regalo un muñeco llamado Hellequin.

Suspenso, horror y crimen es lo que los espectadores se podrán encontrar en la película realizada por Agustín Tapia, y que además tendrá una coproducción entre México y España.

Según el medio “Hoy Tamaulipas” La cinta se rodó en lugares como el Ajusco y valle de Bravo, y se espera que los diferentes plot twist sorprendan a los espectadores, pues los giros inesperados de la historia son varios, y llegarán para causar impacto.

“En los últimos años he realizado mucha comedia en el cine, cuando llegó este guión me sorprendió, me encantó, me dejó muy intrigada, por eso entre” reveló la actriz.