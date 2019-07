Fernanda Castillo muestra su pechuga en ardiente foto para Instagram

Fernanda Castillo es una de las actrices mexicanas más importantes en el cine mexicano actualmente, es muy común ver al menos dos o tres películas con Fernanda Castillo en su elenco, tal el caso de su última cinta “Dulce Familia” donde tuvo que subir 15 kilos para interpretar a su personaje.

Sin embargo, se ve que no queda rastro alguno de esos 15 kilitos de más, pues últimamente la ex conductora de Otro Rollo ha mostrado su lado más sensual a través de Instagram, donde no duda en compartir fotografías mostrando todos sus atributos.

Y es que esta semana Fernanda Castillo impactó con una foto mostrando el brasier, la actriz se ve con un filtro a blanco y negro, donde solo trae puesto un pantalón, un brasier blanco, y su chamarra de mezclilla encima.

“Mírame y guarda esa foto en tu memoria para siempre”, puso Fernanda Castillo como pie de foto de la imagen.

La imagen compartida en Instagram alcanzo enseguida más de 70 mil likes, y provocativos comentarios que resaltan su belleza, incluso algunos famosos le comentaron.

“Guapaaaaa”, le dijo Sebastian Rulli

“Divinaaaaa”, le puso Mariana Seoane.

Uno de los papeles más icónicos que ha representado Fernanda Castillo es a Mónica Robles, en la serie “El Señor de los Cielos”, personaje el cual conquistó a todo el mundo por ser una mujer empoderada, y con frases muy representativas.

No es la primera vez que Fernanda Castillo causa furor en redes por una fotografía con poca ropa, pues regularmente muestra sus atributos, o bien, los momentos que aprovecha para quitarse el calor y darse un merecido chapuzón.

Fernanda Castillo tiene cerca de 4 millones y medio de seguidores en Instagram, quienes la siguen fielmente y se dan un taco de ojo con sus publicaciones.