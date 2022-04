Fernanda Castillo habla de la crisis de salud que enfrentó por el sobrepeso

La actriz confesó que lucha con el peso desde los 12 años.

Fernanda Castillo se sinceró y habló por primera vez que la crisis que enfrentó por problemas con el peso y cómo esto afectó su carrera actoral, pues la famosa ha formado parte de importantes series y películas.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz confesó que siempre había tenido complejo con su cuerpo, así que a los 12 años comenzó a cuidar su alimentación y emprendió su lucha contra el peso.

La nacida Hermosillo, Sonora, conocida por su papel de ‘Mónica Robles’ en la serie ‘El señor de los cielos’ reveló que descubrió quería ser actriz desde niña cuando acudió a ver la puesta en escena la obra ‘Sherezada’ en compañía de sus padres.

La famosa confesó que desde corta edad tuvo complejos con su peso, situación que llevó a iniciar una lucha pese a lo complicado que fue esta etapa durante su adolescencia. “Me atormentaba... Era un tormento, me encantaba la comida, pero la sufría amargamente. Me dolía verme al espejo y no ser como debía ser", expresó.

Agregó que en la lucha con el peso descubrió que debía prepararse más que sus compañeras para conseguir un papel dentro de la producción. “Yo no puedo ser la protagonista, porque no soy lo suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural, pues más me vale que tenga talento, entonces a chingarle”, indicó.

Castillo recordó que uno de los papeles que la confrotó sobre el tema fue el hizo para la película ‘Dulce Familia’, para el cual tuvo que subir 12 kilos en menos de tres meses, mismos que perdió en un año y medio. Ante esta situación confesó que comenzó a sentir depresión.

¿Qué enfermedad tuvo Fernanda Castillo?

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en enero pasado Fernanda Castillo confesó que enfrentaba una enfermedad, esto a solo meses de recuperarse del COVID-19. De acuerdo a su declaración, fue diagnosticada con amigdalitis conocida popularmente como anginas, el cual consiste en la inflamación de las amígdalas.

