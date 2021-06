Fernanda Castillo: esto dijo a la Comunidad LGBT en pleno mes del Orgullo Gay

Fernanda Castillo, es una de las actrices mexicanas más famosas, y en pleno mes del Orgullo, dio inesperadas declaraciones sobre la Comunidad LGBT, ¡aquí los detalles!

En La Verdad Noticias, te revelamos que esta famosa es muy conocida gracias a que interpretó al personaje de Mónica Robles, y ahora, aprovechando la tendencia de apoyo que hay para quienes son LGBT, la actriz dio a conocer por medio de sus redes sociales lo que opina sobre ellos.

En marzo de este 2021 te dimos a conocer que Fernanda Castillo se mostró en bikini a solo 3 meses de dar a luz, pero ahora te compartiremos su opinión sobre el Orgullo Gay, ¡no te lo pierdas!

Fernanda C. Foto: Instagram fernandacga

Fernanda Castillo reveló que desde pequeña creció en compañía de personas que eran miembros de la Comunidad LGBT, desde personas transgénero hasta homosexuales, y se dijo muy afortunada por ello, ya que eran individuos muy especiales, abiertos, divertidos y talentosos; sin embargo, reveló que al crecer se tuvo que enfrentar a que:

“...hubiera gente que no viera su vida como 'normal' y no podía entenderlo, aún no lo entiendo."