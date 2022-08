Fernanda Castillo demuestra que es idéntica a Silvia Pinal con estas fotos

Fernanda Castillo se ha convertido en una de las actrices más influyentes, tanto en la pantalla como en las redes sociales, pues su popularidad se debe también a la interacción con sus fans, a quienes les mostró las pruebas de que es idéntica a Silvia Pinal.

A través de su cuenta de Instagram, en la que reúne más de 7 millones de seguidores, compartió unas postales con la que demostró que fácilmente podrían confundirla con la primera actriz en su etapa joven: "Veo esta foto y hasta pienso que podría ser yo", escribió sobre una de las fotografías.

En dicha instantanea en tonos blancos con negros, aparece la mamá de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán presumiendo una cabellera rubia, como la que ha sido caracteristica de la intérprete de 'Mónica Robles' y sus facciones y gestos son muy similares entre ambas.

Debido a que siempre le han hecho la observación de su parecido, además de la trayectoria de Pinal, Fernanda lamentó no haber asistido al homenaje que le rindieron en Bellas Artes: "Qué ganas de haber estado en el merecidísimo homenaje a la primera actriz, Silvia Pinal".

¿Fernanda Castillo se parece a Silvia Pinal?

¿Fernanda Castillo se parece a Silvia Pinal?

Mas adelante, en otra de sus historias, compartió una fotografía de ella, de igual forma a blanco y negro y con la mirada pérdidad hacia el horizonte y abrió la conversación con sus seguidores señalando: " Toda mi vida me han dicho lo mucho que me parezco a Silvia Pinal. ¿Qué dicen ustedes?".

Como era de esperarse, las reacciones a través de redes sociales no tardaron en aparecer y la mayoría de sus seguidores compartieron la comparación, asegurando que parecen dos gotas de agua.

Tal vez te interese.- ¿Cómo está la salud de Silvia Pinal?

Por otro lado, cabe recordar que en 2017 la actriz de 40 años estuvo a punto de encarnar a Silvia en su seria biográfica, sin embargo, tuvo que rechazar la propuesta debido a que estaba muy comprometida con su personaje en la exitosa serie 'El señor de los cielos': "Carla Estrada me buscó y era el sueño de mi vida", reveló en una entrevista para Javier Poza.

Incluso, no es la primera vez que Fernanda del Castillo habla de este tema, pues lo hizo hasta que llegó a oídos de Pinal y afirmó que podría ser su clon: "Y es que sí, sí me parezco y mucho, en la voz y los ojos... Trabajé mucho cuando empecé en 'Mujer... casos de la vida real' y supe que ella siempre decía que sí, que claro que me parecía mucho a ella", contó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.