Fernanda Castillo confesó que toda su vida ha luchado con su peso

Fernanda Castillo es una de las actrices más cotizadas del medio, prueba de esto, no es nada más su participación en el 'Señor de los Cielos' o su nueva serie 'Enemigo íntimo', incluso fue invitada para interpretar a Silvia Pinal en la bioserie que está produciendo Televisa.

Fernanda Castillo se ha destacado por tener un escultural cuerpo, basta con ver las fotos que ha compartido en redes sociales de sus paseos por la playa en bikini, o los sexys atuendos que elige para la alfombra roja.

La mia vita Una publicación compartida de @ fernandacga el 2 Abr, 2018 a las 8:23 PDT

Sin embargo no ha sido fácil para ella, ya que Fernanda sin duda alguna ha puesto todo su empeño en tener un cuerpo espectacular y aunque han llegado a criticar lo delgada que está, lo cierto es que desde hace tiempo la intérprete de "Mónica Robles" ha hecho mucho ejercicio, sumando a esto su formación como bailarina profesional desde joven.

Fernanda Castillo abrió su corazón y confesó: 'He tenido una batalla con el peso toda mi vida...'

Sin embargo, más allá de lo que sus fans pueden apreciar, ella está consciente de que la aceptación personal es lo más importante. En este instante de su vida, ha aprovechado para hacer una reflexión acerca de este tema y a través de su cuenta de Instagram confesó a sus fans que a ella también le ha tocado vivir una batalla con su peso.

Fernanda Castillo expresó lo mucho que se sintió conmovida al mirar el documental titulado ‘Embrace’, el cual descubrió gracias al nuevo personaje que interpretará para una película. Sin dar más detalles reveló que para esta nueva misión tendrá que subir algunos kilos, algo que también la llevó a preguntarse: ¿Por qué odiamos nuestro cuerpo?

“Yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida, primero como bailarina desde muy chica y después como actriz, hasta el día que transformé mi cuerpo para interpretar a Mónica Robles, así que tomar la decisión de interpretar un personaje que necesita que yo suba de peso de nuevo, me ha confrontado mucho y me está enseñando más”, comentó Fernanda.

Inmediatamente la reacción de sus fans no se hizo esperar, y le hicieron llegar muestras de apoyo por el sincero mensaje en el que invitó a todos a ser más conscientes de su cuerpo.

Cabe mencionar, que la sencillez es una parte de Fernanda Castillo que la caracteriza, tomándose el tiempo para responder algunos mensajes de sus fans, a quienes con un “gracias”, les demostró su empatía y con algunos usuarios profundizó en sus respuestas, reiterando que la fortaleza y la confianza en uno mismo siempre será la clave para salir adelante.

“Es un proceso difícil, pero hay que querernos todos los días sea cuanto sea lo que pasemos”, escribió Fernanda Castillo.

A Fernanda Castillo Muy pronto la veremos en nuevos proyectos, como una mujer sin filtro que se estrenó este año.