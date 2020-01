Fernanda Castillo, actriz de Televisa, muestra sus chichis en sexy bikini

La actriz y cantante Fernanda Castillo ha demostrado ser mucho más sexy de lo que parece, con una candente imagen a través de su cuenta de Instagram. Y es que dicha red social se ha convertido en una de las principales para darse a conocer y ganar más seguidores, por lo que algunos famosos aprovechan para enseñar de más y deleitar a sus fanáticos.

Fernanda Castillo sabe eso muy bien, y es por ello que regularmente publica una serie de imágenes en sexy ropa interior o en paños menores, y en este caso en un mini bikini, con el que cautivó a sus millones de seguidores.

En la imagen Fernanda Castillo aparece apoyada en su sofá con un bikini color azul con estampados de flores, mientras lamenta que ya se vayan a acabar sus vacaciones.

“Cuando no quieres que se acabe...La vacación o cualquier otra cosa”, publicó como pie de foto de la imagen en Instagram.

Fernanda Castillo recibió cientos de likes por parte de sus fanáticos, quienes no dejaron de decirle lo hermosa que se ve a través de la sección de comentarios, recibiendo incluso algunos emojis de fuego.

Fernanda Castillo cuenta con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre se deleitan con las candentes imágenes que publica, además están al pendiente de los proyectos en puerta que tiene la actriz que se dió a la tarea de interpretar a Mónica Robles.

ALGUNOS PROYECTOS DE FERNANDA CASTILLO

Fernanda Castillo no solo hizo televison en Televisa, también hizo teatro, pues uno de sus primeros proyectos fue “hoy no me puedo levantar” donde interpretó a “María”, en una de las primeras generaciones de este icónico musical.

Asimismo Fernanda Castillo ha participado en varias producciones de Televisa, como Teresa, donde actuó a lado de Angelique Boyer.

