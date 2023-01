Ferka y Jorge Losa si son novios; los captaron en familia

Fue a finales de noviembre, que María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, de 36 años, acusó de supuesta sustracción a su expareja, Christian Estrada, de 33, quien terminó hasta encarcelado, para luego ser liberado.

Ahora, TvNotas publicó unas fotografías en donde al parecer, ella ya superó a Estrada y se encuentra feliz de la vida, pues ya mantiene una relación con su excompañero de baile, Jorge Losa, de 32, quienes obtuvieron el tercer lugar el pasado 16 de diciembre en Las estrellas bailan en Hoy.

Según el medio de comunicación, un amigo de Ferka les contó lo siguiente:

Ferka y Jorge Losa estrenan romance

“Pues es que ella ya tiene un nuevo galán, se llama Jorge Losa, fue su excompañero de baile en el programa Las estrellas bailan en Hoy. Recuerda que Ferka no se cansaba de gritar a los cuatro vientos que durante la polémica que se armó en el centro comercial con su expareja, ella decía que Jorge la apoyaba en todo y luego, poco a poco ¡pues se dio el flechazo entre ellos!”.

“Ya tienen más de un mes saliendo juntos, ella lo tomaba como paño de lágrimas y terminaron bien juntitos”.

¿Qué pasa con Christian Estrada?

La fuente reveló a la revista que el ex de Ferka se encuentra en Estados Unidos y tiene una agenda muy apretada, por lo que la nueva relación de su ex no le importa en demasía.

“Solo fue a descansar y a ver proyectos, anduvo en Miami y en Nueva York; pero lo que sí sé de buena fuente, es que a finales de este mes, él estará viajando hacia Argentina para grabar El hotel de los famosos, tiene una agenda apretada de trabajo”.

